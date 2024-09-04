موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة الهلال والرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة الهلال القادمة أمام الرياض

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره الرياض، في الساعة التاسعة مساء يوم السبت 18 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض السعودي

تذاع مباراة الهلال والرياض في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب، ويمكن مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT 1 HD.

الهلال والرياض

تاريخ مواجهات الهلال والرياض السعودي

تقابل الفريقين الهلال والرياض السعودي، في 13 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل الفريقين في 6 لقاءات.

سجل فريق الهلال 31 هدفًا، بينما أحرز الرياض 12 هدفًا.

نتائج الهلال والرياض السعودي خلال الجولة الأولى والثانية

الهلال السعودي

فاز فريق الهلال على الأخدود، بنتيجة 3-0، وحقق الثلاث نقاط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

ونجح فريق الهلال، تحقيق الفوز بثلاثية على نظيره الضمك، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

جاء تشكيل الهلال أمام ضمك كالآتي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- روبن نيفيز- عبدالله الحمدان.

خط الهجوم: محمد القحطاني- سالم الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش.

ويتصدر الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد الـ 6 نقاط.

الرياض السعودي

تعادل فريق الرياض تعادل مع نظيره الوحدة، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الموسم الجديد بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

وحقق فريق الرياض، الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 3-1، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

ويتواجد فريق الرياض في المركز السادس، برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الرياض كالتالي:-

حراسة المرمى: ميلان بورغان.

خط الدفاع: عبدالإله الخيبري - أحمد عيسري - مرزوق تمبكتي - يزيد البكر.

خط الوسط: لوكاس كال - أنطونيو توزي - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: فايز سليماني - بيرنارد مينساه - محمد كوناتيه.

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