مفاجآت في قائمة ليفربول بـ دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. موقف محمد صلاح

كشف آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه التي يخوض بها المواجهات المنتظر له في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مواجهات نارية في بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة.

ومن أبرز مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مواجهة ريال مدريد الإسباني.

واستقر أرني سلوت على قائمة ليفربول الذي يخوض بها مباريات دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية، والتي جاء على رأسها الدولي المصري محمد صلاح.

قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

وضمت قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: أليسون بيكير، فيتيسلاف جاروس، كويمين كيليهر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أمارا نالو، أندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجل فان دايك.

خط الوسط: واتارو إندو، رايان جرافنبيرخ، توماس هيل، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، تيلير مورتون، تري نيوني، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: فيدريكو كييزا، لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

ليفربول - محمد صلاح

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد ميلان الإيطالي / 17 سبتمبر 2024.

ليفربول ضد بولونيا - 2 أكتوبر 2024.

ليفربول ضد لايبزيج - 23 أكتوبر 2024.

ليفربول ضد باير ليفركوزن - 5 نوفمبر 2024.

ليفربول ضد ريال مدريد - 27 نوفمبر 2024.

ليفربول ضد جيرونا - 10 ديسمبر 2024.

ليفربول ضد ليل الفرنسي - 21 يناير 2025.

ليفربول ضد أيندهوفن - 29 يناير2025.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024

الجولة الأولى: 17-19 سبتمبر 2024.

الثانية: 1-2 أكتوبر 2024.

الثالثة: 22-23 أكتوبر 2024.

الرابعة: 5-6 نوفمبر 2024.

الخامسة: 26-27 نوفمبر 2024

السادسة: 10-11 ديسمبر 2024

السابعة: 21-22 يناير 2025

الثامنة: 29 يناير 2025

ملحق دور الـ16: 11 و12 و18 و19 فبراير 2025.

دور الـ16: 4 و5 و11 و12 مارس 2025.

ربع النهائي: 8و9 و15 و16 أبريل 2025.

نصف النهائي: 29 و30 أبريل و6 و7 مايو 2025.

المباراة النهائية: 31 مايو 2025

اقرأ أيضا:

مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة وليفربول في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا

بعد غياب.. محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الثالثة بـ الدوري الإنجليزي