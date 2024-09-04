الكرة الذهبية 2024.. مبابي ينافس هالاند وبيلينجهام واستبعاد محمد صلاح ورونالدو

شهدت قائمة المرشحين للفوز بـ الكرة الذهبية 2024، هذا العام مفاجآت مثيرة، بغياب أبرز النجوم أبرزهم محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024، خلال الحفل المقرر إقامته يوم يوم 28 أكتوبر المقبل.

وتواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على رأس قائمة المنافسين على الكرة الذهبية هذا العام، بجانب كل من جود بيلينجهام وإيرلينج هالاند جوهرة مانشستر سيتي.

بينما شهدت مفاجآت غير متوقعة، باستبعاد الكبار عن المنافسة وهم، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي.

محمد صلاح

قائمة المرشحين للفوز بـ الكرة الذهبية

وتضم قائمة المرشحين بـ الكرة الذهبية 2024 كل من، جود بيلينجهام - أنطونيو روديجر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إيرلينج هالاند - توني كروس - داني كارفخال - هاكان تشالهان أوجلو.

بجانب كل من، لوتارو مارتينيز - هاري كين - فيل فودين - أليخاندرو جريمالدو - لامين يامال - إيميليانو مارتينيز- بوكايو ساكا - رودري - داني أولمو - فيدريكو فالفيردي - روبن دياز - نيكو ويليامز .

وينافس على الكرة الذهبية هذا العام أيضاً كل من، جرانيت تشاكا - أرتيم دوفبيك - أديمولا لوكمان - ماتس هوملز - مارتين أوديجارد - فلوريان فيرتز - كول بالمر - ديكلان رايس - فيتينيا - ويليام صليبا .

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في العالم 2024

ومن ضمن مفاجآت جوائز الكرة الذهبية هذا الموسم أيضاً، استبعاد برشلونة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في العالم كالآتي:

ريال مدريد، إسبانيا.

مانشستر سيتي، إنجلترا.

جيرونا، إسبانيا.

بوروسيا دورتموند، ألمانيا.

باير ليفركوزن، ألمانيا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

الإسباني، تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن.

الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

الإسباني، لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا.

الإيطالي جيان بيرو جاسبريني، مدرب أتالانتا.

الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين.

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