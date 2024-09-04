قوائم المرشحين لجوائز الكرة الذهبية 2024.. أسماء مثيرة ومفاجآت غير متوقعة

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الكرة الذهبية 2024، والتي تمنح للأفضل كل عام، من خلال حفل ضخم سيقام يوم يوم 28 أكتوبر المقبل.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، قوائم المرشحين للفوز بجوائز الكرة الذهبية 2024، والتي شهدت مفاجآت كبيرة أبرزهم غياب نادي برشلونة الإسباني.

قائمة المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد 2024

لامين يامال – إسبانيا وبرشلونة.

باو كوبارسي – إسبانيا وبرشلونة.

أردا جولر – تركيا وريال مدريد.

أليخاندرو جارناتشو - الأرجنتين ومانشستر يونايتد.

كريم كوناتي - كوت ديفوار وسالزبورج.

كوبي ماينو - إنجلترا ومانشستر يونايتد.

جواو نيفيز - البرتغال وباريس سان جيرمان.

سافينيو - البرازيل ومانشستر سيتي.

ماتياس تيل - فرنسا وبايرن ميونخ.

وارن زائير إيمري - فرنسا وباريس سان جيرمان.

جوائز الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لجائزة ياشين

ديوجو كوستا، بورتو، منتخب البرتغال.

جيانلويجي دوناروما، باريس سان جيرمان، منتخب إيطاليا.

جريجول كوبيل، بوروسيا دورتموند، منتخب سوسيرا.

أندري لونين، ريال مدريد، منتخب أوكرانيا.

مايك ماينان، ميلان، منتخب فرنسا.

جيورجي مامارداشفيلي، فالنسيا (معارًا من ليفربول)، منتخب جورجيا.

إيمليانو مارتينيز، أستون فيلا، منتخب الأرجنتين.

أوناي سيمون، أتلتيك بلباو، منتخب إسبانيا.

يان سومر، إنتر ميلان، منتخب سويسرا.

رونوين ويليامز، ماميلودي صن داونز، منتخب جنوب إفريقيا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في العالم 2024

ريال مدريد، إسبانيا.

مانشستر سيتي، إنجلترا.

جيرونا، إسبانيا.

بوروسيا دورتموند، ألمانيا.

باير ليفركوزن، ألمانيا.

ريال مدريد

جائزة أفضل مدرب في العالم في حفل الكرة الذهبية

الإسباني، تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن.

الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

الإسباني، لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا.

الإيطالي جيان بيرو جاسبريني، مدرب أتالانتا.

الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين.

أفضل مدرب - جوائز الكرة الذهبية 2024

جائزة أفضل فريق كرة قدم سيدات في العالم

برشلونة الإسباني.

تشيلسي الإنجليزي.

جوثام الأمريكي.

ليون الفرنسي.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

المرشحون لجائزة أفضل (مدرب\مدربة) لفرق السيدات

الفرنسية سونيا بومباستور، مدربة ليون – تشيلسي.

البرازيلي آرثور إلياس، مدرب البرازيل – كورنثيانز.

الإسباني جوناثان جيرالديز، مدرب برشلونة – واشنطون سبيريت.

البرتغالية فيليبا باتاو، مدربة بنفيكا.

الهولندية سارينا ويجمان، مدربه منتخب إنجلترا.

الإنجليزية، إيما هايس، تشيلسي – الولايات المتحدة الأمريكية.

جائزة أفضل لاعبة في العالم

الإسبانية أيتانا بوناماتي، لاعبة برشلونة.

الإنجليزية لاورين هيمب، لاعبة مانشستر سيتي.

الأمريكية ترينتي رودمان، لاعبة واشينتون سبيرت.

البرازيلية تارسياني، لاعبة كورنثيانز.

الزامبية باربرا باندا، لاعبة شينغاهاي-أورلاندو بايرتس.

النرويجية أدا هوجيربيرج، لاعبة ليون الفرنسي.

الإيطالية مانويلا جوليانو، لاعبة روما.

الأمريكية مالوري سوانسون، لاعبة شيكاغو ريد ستار.

الأيسلندية جلوديس فيجوسدوتير، لاعبة بايرن ميونخ.

الإنجليزية، لاورين جيمس، لاعبة تشيلسي.

الألمانية ليا سشولير، لاعبة بايرن ميونخ.

الإسبانية باتريسيا جويجارو، لاعبة برشلونة.

البرازيلية جابي بورتيلهو، كورنثيانز.

المالاوية تابيثا تشاوينجا، لاعبة باريس سان جيرمان – ليون.

النرويجية كارولين جراهام هانسين، لاعبة برشلونة.

الأمريكية ليندسي هوران، لاعبة ليون.

الألمانية نوسكين، لاعبة تشيلسي.

اليابانية يوي هاسيجاوا، لاعبة مانشستر سيتي.

الإنجليزية لوسي برونز، لاعبة تشيلسي - برشلونة.

الإسبانية ماريونا كالدينتي، لاعبة برشلونة – آرسنال.

الإسبانية سلمى بارالويلو، لاعبة برشلونة.

الألمانية جيوليا جوين، لاعبة بايرن ميونخ.

الجاميكية خديجة شاو، لاعبة مانشستر سيتي.

الفرنسية جراسي جيورو، لاعبة باريس سان جيرمان.

الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة.

الأمريكية سوفيا سميث، لاعبة بوتلاند ثورنس.

البولندية إيوا باجور، لاعبة برشلونة – فولفسبورج.

الأمريكية أليسا نايهير، لاعبة شيكاغو ريد ستارز.

الكولومبية مايرا راميريز، لاعبة ليفانتي – تشيلسي.

الفرنسية ماري كاتوكو، لاعبة باريس سان جيرمان.

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