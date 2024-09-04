"الموجز" يكشف تفاصيل صفقة الزمالك وعمر فرج.. الدفع بالتقسيط وبند مثير

كشف مصدر موثوق لـ "الموجز"، عن تفاصيل صفقة الزمالك وعمر فرج، المرتقب الإعلان عنها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اقترب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من الإعلان عن صفقته الثانية في الميركاتو الصيفي لموسم 2024-2025.

وأعلن نادي الزمالك في الأيام القليلة الماضية، عن أولى صفقاته الصيفية، بضم المغربي محمود بنتايك لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي السابق.

الزمالك ينهي صفقة عمر فرج

وزعمت التقارير في الأيام الماضية، أن نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع الفلسطيني عمر فرج، نجم فريق أيك السويدي.

وأكدت على أن الزمالك حصل على موافقة النجم الفلسطيني للتعاقد معه في الصيف، وفي الوقت الحالي يضع مسؤولو الأبيض الرتوش الأخيرة لإتمام هذه الصفقة.

التفاصيل المالية لـ صفقة الزمالك وعمر فرج

وحصل "الموجز" من مصدر موثوق، على التفاصيل الكاملة لـ صفقة الزمالك وعمر فرج.

وأفاد المصدر لنا، بأن عقد عمر فرج مع الزمالك، يمتد لمدة 3 سنوات، وليس لمدة موسم على سبيل الإعارة كما تردد.

أما عن التفاصيل المالية لـ صفقة الزمالك وعمر فرج، فاشترى الأبيض اللاعب، مقابل مليون و100 ألف دولار، واتفق الطرفين على أن نادي الزمالك، سيدفع مقابل هذه الصفقة بالتقسيط.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع بند مثير في عقد صفقة الزمالك وعمر فرج، وهو أن الأبيض سيدفع 15% نسبة إعادة بيع لنادي أيك السويدي، في حال تم بيع اللاعب فيما بعد.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك عن صفقة عمر فرج بشكل رسمي، خلال الساعات القادمة.

عمر فرج - صفقة الزمالك الجديدة

أبرز المعلومات عن عمر فرج صفقة الزمالك الجديدة

عمر فرج، لاعب كرة قدم فلسطيني ولد عام 2002، أي يبلغ من العمر 22 عامًا.

بدأ عمر فرج مسيرته الكروية في نادي برومابوجكارنا السويدي.

شارك عمر فرج مع برومابوجكارنا، في 41 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع هدفين.

انتقل النجم الفلسطيني من برومابوجكارنا إلى ليفانتي الإسباني.

خاض فرج مع ليفانتي الإسباني 29 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف، ولم يصنع أي أهداف.

خلال مسيرة اللاعب، خاض تجربة قصيرة مع نادي ديجيرفورس السويدي، على سبيل الإعارة وذلك في 2022.

وانتقل إلى نادي أيك السويدي في فبراير 2023، الذي لعب معه 46 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3 آخرين.

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