من هو عمر فرج صفقة الزمالك المنتظرة؟.. أرقام مثيرة

تتساءل الجماهير المصرية، من هو عمر فرج صفقة الزمالك المنتظرة؟ في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والذي قدم أرقام مثيرة في الفترة الماضية.

وكثرت الأقاويل حول مهارات عمر فرج، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك المصري في الميركاتو الصيفي.

وشهدت الفترة الماضية، دخول نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع وكيل اللاعب عمر فرج نجم فريق أيك السويدي، لإمكانية ضمه في الصيف.

الزمالك يحسم صفقة عمر فرج

ويسعى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى حسم صفقة عمر فرج بشكل رسمي، من أجل دعم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وعلم "الموجز"، أن الطرفين توصلوا إلى اتفاق نهائي، من أجل حسم هذه الصفقة، بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى الزمالك.

ومن المتوقع أن يعلن الزمالك عن صفقة عمر فرج بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة الماضية.

عمر فرج

من هو عمر فرج صفقة الزمالك المنتظرة؟

ويستعرض لكم "الموجز"، خلال السطور الآتية، إجابة سؤال من هو عمر فرج صفقة الزمالك المنتظرة؟.

- عمر فرج، لاعب كرة قدم فلسطيني ولد عام 2002، أي يبلغ من العمر 22 عامًا.

- بدأ عمر فرج مسيرته الكروية في نادي برومابوجكارنا السويدي.

- شارك عمر فرج مع برومابوجكارنا، في 41 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع هدفين.

- انتقل النجم الفلسطيني من برومابوجكارنا إلى ليفانتي الإسباني.

- خاض فرج مع ليفانتي الإسباني 29 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف، ولم يصنع أي أهداف.

- خلال مسيرة اللاعب، خاض تجربة قصيرة مع نادي ديجيرفورس السويدي، على سبيل الإعارة وذلك في 2022.

- وانتقل إلى نادي أيك السويدي في فبراير 2023، الذي لعب معه 46 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3 آخرين.

- لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

- شارك صفقة الزمالك المنتظرة، مع منتخب السويد الأول في يناير 2023 في مباراتين.

- مثل منتخب فلسطين في صيف 2024، وخاض معه مواجهتين فقط، ولم يسجل أي أهداف.

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