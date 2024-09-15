بالقوة الضاربة.. تشكيل برشلونة ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

تم الكشف عن تشكيل برشلونة ضد جيرونا التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، حيث دخل الكتالوني هذا اللقاء بالقوة الضاربة.

تبقى دقائق قليلة، على انطلاق مباراة برشلونة وجيرونا، المرتقبة بينهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني بموسمها الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وجيرونا مساء اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، على ملعب مونتيليفي، في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة

وأعلن هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقه الذي يخوض به هذه المواجهة، حيث أنه دفع بالقوة الضاربة في خط الهجوم.

وينشر “الموجز” في السطور الآتية، تشكيل برشلونة الرسمي أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة اليوم أمام جيرونا في الدوري الإسباني

وضم تشكيل برشلونة أمام جيرونا اليوم كل من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جوليس كوندي.

وسط الملعب: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، داني أولمو.

الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

بدلاء برشلونة أمام جيرونا

وتضم دكة بدلاء برشلونة كل من، فيران توريس، إينياكي بينيا، بابلو توري، باو فيكتور، إيريك جارسيا، كوهين، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، دومينجيز، جويليرمو.

تشكيل برشلونة

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، كوشين.

الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، كاسادو، داني أولمو، جييرمو فرنانديز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة اليوم

ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة برشلونة اليوم عبر قناة beIN Sports 3، كونها ضمن شبكة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ومن القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة اليوم أيضاً كل من:

-Diema Sport 2 HD

-Premier Sports 1 HD

-beIN Sports HD 1 English

-Arena Sport 1 HD Croatia

-SuperSport Premier League

-Spiler 1 TV.

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