قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.. موقف مثير لـ أنسو فاتي

تم الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني بموسم 2024-2025، والتي أثارت الجدل حول موقف أنسو فاتي نجم الكتالوني، ويرصد الموجز تفاصيل الخبر.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، استعداداته لملاقاة نظيره جيرونا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية.

ويلتقي فريق برشلونة مع جيرونا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الليجا، في مباراة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم العالمية.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وجيرونا، مساء يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب مونتيليفي.

وتبدأ صافرة هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

وتذاع هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات الدوري الإسباني بنسخة 2024-2025.

موقف أنسو فاتي من قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا، غياب أنسو فاتي نجم البرسا، على الرغم من تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات في الفترة الماضية، وذلك ما أثار الجدل حول هذا الأمر.

وزين لامين يامال، قائمة برشلونة لمباراة جيرونا، حيث جاء بجانبه في خط الهجوم كل من، روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، وباو فيكور بالإضافة إلى رافينها.

أنسو فاتي - برشلونة

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، كوشين.

الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، كاسادو، داني أولمو، جييرمو فرنانديز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة القادمة

1- برشلونة 12 نقطة.

2- ريال مدريد 8 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد 8 نقاط.

4- فياريال 8 نقاط.

5- جيرونا 7 نقاط.

6- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط.

7- أوساسونا 7 نقاط.

8- سيلتا فيجو 6 نقاط.

9- ريال بيتيس 5 نقاط.

10- ريال مايوركا 5 نقاط.

11- ليجانيس 5 نقاط.

12- رايو فاليكانو 4 نقاط.

13- ريال سوسييداد 4 نقاط.

14- أتلتيك بيلباو 4 نقاط.

15- إسبانيول 4 نقاط.

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