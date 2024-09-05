حارس برشلونة يكشف كيف أصابه نوير بالإحباط مع منتخب ألمانيا

تحدث مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى منتخب ألمانيا ونادي برشلونة، عن طبيعة علاقة بمواطنه مانويل نوير حامي عرين نادي بايرن ميونخ.

وكشف تير شتيجن عن تأثير مسيرته مع منتخب ألمانيا بسبب مانويل نوير على مدار العقود الماضية.

وقال شتيجن في تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية، قبل انطلاق مشوار منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، والتي يرصدها الموجز في السطور التالية: " كان هدفي دائمًا أن أكون الحارس الأول، لسوء الحظ، لم أتمكن من تحقيق ذلك على مدار العقد الماضي".

رسالة خاصة من تير شتيجن لـ نوير

وأضاف حارس مرمى نادي برشلونة ومنتخب ألمانيا في تصريحاته: "كان أمامي حارس مرمى متميز وهو مانويل نوير، تمتع بمسيرة رائعة وكان دائمًا قادرًا على تحمل الضغوط، أهنئه مرة أخرى على مسيرته".

شتيجن: نوير أصابني بخيبة آمل مع منتخب ألمانيا

وتابع تير شتيجن عن مسيرته مع منتخب ألمانيا: "كان الأمر مخيبًا للآمال بعض الشيء، لكن عليك أن تتعايش معه، علي تقبل كل الأمر، لكنه يستحق العناء".

وعن مستقبله مع برشلونة: "لدي عقد طويل للغاية مع النادي، سعيد جدًا هناك، عائلتي سعيدة .في كتالونية، أتطلع للموسم، هذا هو تركيز، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".

تير شتيجن

قائمة منتخب ألمانيا في دوري أمم أوروبا 2024

وجاءت قائمة منتخب ألمانيا للمشاركة في أول جولتين من دوري الأمم الأوروبية 2024 لتضم كل من..

في حراسة المرمى: تير شتيجن (برشلونة الإسباني) - أوليفر باومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت)

في خط الدفاع: يوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن) - فالديمار أنتون، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت) - بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيج) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)

في خط الوسط: جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) - روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن) - باسكال جروس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند) - كريس فوهريش وأنجيلو ستيلر (شتوتجارت)

في خط الهجوم: نيكلاس فولكروج (وست هام الإنجليزي) - كاي هافيرتز (أرسنال الإنجليزي) - مكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند) - ودنيز أونداف (شتوتجارت).

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