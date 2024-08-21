"نوير" يعلق القفاز، الحارس العملاق يضع حدا لمسيرته مع منتخب ألمانيا ( فيديو)

خبر صادم تلقاه عشاق الساحرة المستديرة اليوم الاربعاء عقب إعلان حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الالماني عن عمر 38 عام، حاملاً في جعبته 124 مباراة دولية .

مانويل نوير يعلن اعتزال اللعب الدولي

وحقق نوير خلال مشاركته مع المنتخب الالماني لقب مونديال 2014، فيما كانت بطولة " يورو 2024 " هي الاخير للحارس الالماني بقميص منتخب بلاده الذي ودع البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2.

كم مباراة خاضها نوير بقميص المنتخب الألماني



ووضع حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير حدا لمسيرته مع المنتخب الألماني عن عمر 38 عاما، حسبما أعلن الأربعاء، منهيا بذلك مشوارا خاض خلاله 124 مباراة بقميص المنتخب الألماني الذي فاز معه لقب مونديال 2014.

المشاركة الأخيرة لمانويل نوير بقميص منتخب ألمانيا



وبذلك تكون الخسارة أمام إسبانيا في الخامس من يوليو في شتوتجارت المشاركة الأخيرة لنوير بقميص منتخب بلاده، الذي بدأ معه مشواره في الثاني من يونيو 2009 في مباراة ودية ضد الإمارات.

نوير



وقال نوير في مقطع فيديو على إنستجرام: بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب، أي شخص يعرفني يعرف أن قرارا من هذا النوع لم يكن سهلا بالنسبة لي.

ويحتل نوير المركز الخامس على لائحة أكثر المشاركين مع المنتخب الألماني بـ124 مباراة، بفارق 26 عن صاحب الرقم القياسي لوثار ماتيوس.

منتخب المانيا

نوير رابع لاعب ينهي مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا

ويعتبر الحارس الدولي المحضرم نوير رابع نجم كبير ينهي مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا هذا الصيف، بعد نجم ريال مدريد السابق توني كروس، ولاعب خط وسط نادي برشلونة إلكاي جوندوجان الذي حمل شارة قيادة منتخب ألمانيا في "يورو 2024"، ومهاجم بايرن ميونخ توماس مولر.



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