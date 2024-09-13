مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد.. غيابات مؤثرة ووجوه جديدة

تم الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، المرتقبة بينهما في الدوري الإسباني الممتاز، والتي شهدت غيابات مؤثرة في الفريق الملكي واستدعاء وجوه جديدة. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مواجهة قوية أمام ريال سوسيداد، في إطار منافسات الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

ويتواجه فريق ريال مدريد مع ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الليجا بنسختها الحالية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، على ملعب أنويتا.

وتبدأ صافرة انطلاق هذا اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يخوض به هذه المواجهة المرتقبة.

غيابات ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

وشهدت قائمة ريال مدريد غيابات عديدة، على رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام، أوريلين تشاوميني وإدواردو كامافينجا، بالإضافة إلى استمرار غياب داني سيبايوس ودافيد ألابا.

كما شهدت ظهور وجه جديد، والحارس سيرجيو ميستري صاحب الـ 19 عاماً والذي ينضم لأول مرة لقائمة الملكي، بجانب استدعاء تشيما أندريس لدعم خط الوسط.

وعاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لقائمة ريال مدريد من جديد وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته عن الملاعب.

قائمة ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستري.

الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أردا جولر- تشيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو- إندريك- إبراهيم ديا.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025، برصيد 8 نقاط، والذي يتصدره برشلونة بـ 12 نقطة.

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