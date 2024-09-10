ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإسباني فابيان رويز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، يستهدف التعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان.

فابيان رويز

ويملك اللاعب صاحب الـ28 عامًا عقدًا مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2027.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الملكي حاول من قبل التعاقد مع لاعب خط وسط فريق العاصمة الفرنسية.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومساعده ديفيد أنشيلوتي، وقعا مع النجم الإسباني أثناء وجودهما في نابولي من قبل.

وكان النجم الإسباني قد أمضى 4 سنوات في البارتنوبي، خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث توج خلال تلك الفترة بلقب كأس إيطاليا، بموسم 2019 -20.

وانضم بعدها اللاعب الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان، خلال صيف عام 2022، قادمًا من نادي الجنوب الإيطالي، مقابل 22.50 مليون يورو.

صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2024

أعلن ريال مدريد بصفة رسمية انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان السابق إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

وتعاقد الميرنجي مع اللاعب البرازيلي الشاب إندريك، قادمًا من بالميراس هذا الصيف مقابل 70 مليون يورو.

إندريك - بالميراس - 70 مليون يورو.

كيليان مبابي- باريس سان جيرمان - انتقال حر.

خوسيلو - إسبانيول - 1.5 مليون يورو.

رحل عن نادي ريال مدريد كل من:-

توني كروس - اعتزال.

خوسيلو - الغرافة - 1.5 مليون يورو.

كيبا أريزابالاجا - تشيلسي - انتهاء الإعارة.

ناتشو فيرنانديز- القادسية - انتقال حر.

رافا مارين - نابولي -12 مليون يورو.

ألفارو رودريجيز - خيتافي - إعارة.

رينير - غرناطة - إعارة.



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