مليون يورو سنويا.. تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال بوبيندز للزمالك

كشفت تقارير صحفية رومانية عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا لنادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي الحالي 2024. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

مليون يورو سنويا.. آخر تطورات صفقة انتقال بوبيندز للزمالك

وأكد موقع «I Am Sport» الروماني: إن المهاجم الدولي الجابوني أرون بوبيندزا، فضل الانتقال إلى صفوف الزمالك المصري، على حساب رابيد بوخاريست.

وأضاف أن العرض المالي المقدم من الزمالك للمهاجم الجابوني، أقنع اللاعب، والذي سيكون حوالي مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى الراتب والمكافآت.

وألقى الموقع الروماني الضوء على إعلان نادي الزمالك حصوله على البطاقة الدولية للدولي الجابوني بوبيندزا، بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.

صفقات نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي 2024

تعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

عمر فرج

محمود بنتايك

قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمود الشناوي- عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

إقرأ أيضًا:

الكشف عن أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

كاف يفاجئ محمد صلاح بعد الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا

نجم الأهلي يجدد عقده بفرمان من مارسيل كولر.. اسم مفاجأة

بعد الغيابات والمستبعدين.. قائمة منتخب مصر في مباراة بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا