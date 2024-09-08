خاص.. الزمالك يستهدف ضم صفقة بيراميدز "الضائعة" في الميركاتو الصيفي

يستعد نادي الزمالك إلى الدخول في مفاوضات قوية مع نظيره سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات أحد لاعبي الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى تعزيز صفوف الفارس الأبيض بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأمل مسئولو الزمالك إلى إنهاء كافة الصفقات الأجنبية في الصيف الحالي قبل الموعد المرتقب أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك يدرس التعاقد مع صديق أجولا

وعلم"الموجز" أن الزمالك يفكر بشكل جاد التقدم بعرض كبير إلى نادِ سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع النيجيري صديق أوجولا جناح الفريق البرتقالي هذا الصيف.

وألقى اللاعب النيجيري بإشادة كبيرة من جانب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض مشيرًا إلى أنه أفضل من المغربي أشرف بن شرقي الذي ارتبط اسمه بالانتقال لـ الزمالك قبل انتقاله للريان القطري.

الزمالك - صديق أوجولا

وتعثرت في وقت سابق صفقة انتقال أوجولا لصفوف نادي بيراميدز وذلك بسبب عدم ترحيب بعض لاعبي السماوي بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا ويأتي على رأسهم يوسف أسامة نبيه والجنوب إفريقي فخري لاكاي.

جوميز يعدد مكاسب وديات الزمالك في برج العرب

ومن جهة أخرى أعرب جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ارتياحه لمعسكر الفريق الذي أُقيم في برج العرب استعدادًا للموسم الجديد ومواجهة الشرطة الكيني في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أشار جوميز إلى أن الفريق خاض مباراتين ودّيتين اليوم؛ الأولى أمام فريق راية في العاشرة صباحًا والثانية أمام الشرطة العراقية في السادسة مساءً.

وأوضح قائلًا: "كانت مباراة المساء تحديًا كبيرًا نظرًا لقوة المنافس وجودة اللاعبين، حيث نجحنا في خلق العديد من الفرص ورصدنا بعض الأخطاء التي سنعمل على تصحيحها خلال الفترة القادمة".

وأكد جوميز أن فترة الإعداد كانت مختلفة هذه المرة بسبب ضيق الجدول الزمني قبل بدء المباريات الرسمية، مشددًا على أن الفريق لديه أسبوع للتحضير لمواجهة الشرطة الكينية في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية المقررة في 14 سبتمبر الحالي.

وفي ختام تصريحاته، أشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني قد شاهد مباريات فريق الشرطة الكيني، معتبرًا إياه منافسًا جيدًا يتمتع بتشكيلة قوية من اللاعبين.

اقرأ أيضا:

طلب عاجل من كولر لإدارة الأهلي في الميركاتو الصيفي.. خاص

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



