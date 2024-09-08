حقيقة تغيير وجهة بوبيندزا إلى الدوري الروماني بدلا من الزمالك

خيم القلق على جماهير نادي الزمالك في الساعات الأخيرة، بعد أنباء فشل صفقته السوبر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الدولي الجابوني أرون بوبيندزا، لتدعيم هجوم المارد الأبيض في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وأثار الدولي الجابوني أرون بوبيندوزا الجدل بعد حصول الزمالك على البطاقة الدولية الخاصة به، مما يشير لإتمام الاتفاق بين الطرفين وانتظار مسؤولي القلعة البيضاء لوصول اللاعب رسميًا للانتظام في التدريبات الجماعية.

حقيقة هروب صفقة الزمالك الجديدة إلى الدوري الروماني

ونفى مصدر من نادي الزمالك لـ “الموجز” تلك الأنباء الأخيرة، وأكد في تصريحاته أن النادي أنهى اتفاقه مع اللاعب وحصل على البطاقة الدولية بالفعل، والخطوة المقبلة هي وصول اللاعب إلى القاهرة والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكد أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، والزمالك يترقب وصول اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد توقيعه أوراق انضمامه إلكترونيًا، ووصول البطاقة الدولية يؤكد ذلك، وهو ما يمنع تراجع أي طرف من الطرفين في اتفاقه.

الدوري الروماني يغازل صفقة الزمالك الجديدة

وكشفت بعض التقارير الصحفية مساء اليوم الأحد، أن الصحفي الروماني سورين تشيرياك، أكد على اقتراب أرون بيندوزا من الدوري الروماني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الصحفي الروماني، أن نادي رابيد بوخارست قدم عرضا رسميا لضم أرون بوبيندا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير الروماني أن ماريوس سوموديكا المدير الفني لرابيد بوخارست واثقا من توقيع بوبيندزا للنادي الروماني، خاصة وأن وكيله يرفض فكرة انتقاله إلى الزمالك، بسبب رغبته في استكمال مسيرته في الدوريات الأوروبية.

أرون بوبيندزا

صفقات نادي الزمالك الجديدة في الميركاتو الصيفي

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن مؤخراً عن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

ويواصل الزمالك صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه.

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