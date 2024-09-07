الزمالك يوضح حقيقة التعاقد مع موهوب الجزائر.. خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة الشائعات التي تحدثت عن اقتراب النادي من ضم الجزائري آدم وناس، جناح فريق ليل الفرنسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضح المصدر في تصريحات لـ"الموجز" أن إدارة الزمالك تلقت ترشيحًا من وكيل اللاعبين بضم آدم وناس في صفقة انتقال حر، وأن اللاعب يبدي استعداده للانضمام إلى الفريق بشكل كبير.

وأوضح المصدر أن الأمر لم يتجاوز مرحلة الترشيح حتى الآن، حيث لم يتم التفاوض بشكل رسمي مع آدم وناس، حيث تم ترك قرارات الصفقات الجديدة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

وفي إطار تدعيم صفوف الفريق، تمت إعارة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك من فريق سانت إيتيان الفرنسي لمدة موسم، بينما تم التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

وينتظر مسؤولو الزمالك وصول المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، الذي كان يلعب في الشباب السعودي، إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الأبيض بعد استكمال إجراءات وصول بطاقته الدولية.

سامسون يقترب من الرحيل عن الزمالك

ويبدو أن اللاعب البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم نادي الزمالك، على وشك مغادرة القلعة البيضاء، بعد اقتراب انتقال الجابوني آرون بوبيندزا إلى الفريق.

وصلت البطاقة الدولية لبوبيندزا خلال الساعات الأخيرة، وأُرسلت تذاكر سفر من الزمالك إلى اللاعب، ممهدة لوصوله إلى القاهرة للانضمام للفريق.

سيكون بوبيندزا اللاعب الأجنبي الخامس في القائمة بعد اللاعب المغربي محمود بن تايج، والتونسي سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، وسامسون.

يبدي مسؤولو نادي الزمالك رغبتهم في التخلص من البنيني سامسون بسبب راتبه العالي وعدم تقديمه الأداء المطلوب والمتوقع منه.

ويسعى مسئولو الزمالك أيضًا للتعاقد مع لاعبين أجانب آخرين يمكنهم تقديم المستوى المطلوب وتحقيق طموحات الجماهير، خاصة بعد أن لم تكن التعاقدات السابقة مع اللاعبين الأجانب مرضية للجماهير، مثل السنغالي إبراهيما نداي والأوغندي ترافيس موتيابا اللذين تم التخلص منهما مؤخرًا.

ويواصل الزمالك استعدادته لمواجهة الشرطة الكيني في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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