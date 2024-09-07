رسميًا.. عودة أشرف بن شرقي لصفوف الريان القطري وصدمة لـ الزمالك

أعلن نادي الريان القطري اليوم السبت عن عودة الجناح المغربي أشرف بن شرقي لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر فيديو عبر حساب النادي على منصة "إكس" يستعرض أحد أهداف أشرف بن شرقي مع الفريق خلال الموسم الماضي مع تعليق "لقد عاد".

أشرف بن شرقي يعود إلى الريان القطري

أكد النادي القطري أن أشرف بن شرقي وقع عقدا لمدة عام واحد، حيث سينضم إلى النجم المصري محمود حسن تريزيجيه الذي انضم حديثًا للنادي القطري قادمًا من طرابزون سبور التركي.

ووفقًا لصحيفة "الراية" القطرية، كان من المتوقع عودة أشرف بن شرقي لصفوف الريان بعد تجربته مع الجزيرة الإماراتي الموسم الماضي.

من المقرر أن يشارك أشرف بن شرقي مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ستنطلق مشاركته باستضافة الهلال السعودي في 17 سبتمبر الحالي في استاد أحمد بن علي.

أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي خاض مسيرة احترافية مع عدة أندية من بينها المغرب الفاسي، والهلال السعودي، ولانس الفرنسي، والزمالك والجزيرة الإماراتي، بالإضافة إلى الريان.

على الرغم من اهتمام نادي الزمالك بضم بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فقد تم التوقيع معه من قبل نادي الريان القطري وفقًا لتقرير صحيفة الراية القطرية.

أرقام أشرف بن شرقي مع الريان القطري

انتقل أشرف بن شرقي إلى نادي الريان القطري لأول كرة مع قبل بداية الموسم الماضي بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، وقد أظهر أداءً جيدًا في الدوري القطري.

خلال فترة انضمامه إلى الريان القطري، شارك أشرف بن شرقي في 21 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 6، مما ساهم في تسجيل 16 هدفًا.

وقد خاض بن شرقي مسيرة احترافية مع العديد من الأندية، من بينها المغرب الفاسي، والهلال السعودي، ولانس الفرنسي، والجزيرة الإماراتي، إلى جانب الريان والزمالك. كما شارك في 18 مباراة مع منتخب المغرب الأول، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط.

وعلم “الموجز” أن بن شرقي قد ارتبط أيضًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد إلا أن المقابل المادي ظل عائقًا أمام اتمام الصفقة.

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