3 غيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر بقيادة حسام حسن ضربة قوية خلال الساعات الماضية قبل المواجهة المرتقبة أمام بوتسوانا في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ضيفًا ثقيلًا على منافسه بوتسوانا في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان المنتخب الوطني بقيادة العميد قد حقق الفوز على منافسه الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لـ"كان 2025" بالمغرب.

استبعاد مصطفى محمد وعمر مرموش من معسكر منتخب مصر

مصطفي محمد

وستنطلق مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والخامسة بتوقيت الإمارات.

وستذاع مواجهة الفراعنة أمام منافسه بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا على ملعب "الأخير" وذلك في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلم “الموجز” أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن قرر استبعاد الثنائي مصطفى محمد وعمر مرموش من معسكر الفراعنة قبل السفر إلى بوتسوانا وذلك عقب إصابتهما القوية اللذان تعرضا لها أثناء مشاركتهما في لقاء كاب فيردي أمس.

عمر مرموش

وفي وقت سابق قرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر استبعاد اللاعب إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي من معسكر الفريق وذلك بعد شكواه من إصابة في الركبة.

واستدعى خلال الساعات الماضية الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعب أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي على الرغم من تواجد محمد هاني الذي شارك في اللقاء الماضي.

قائمة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وجاء قائمة منتخب مصر المسافرة إلى بوتسوانا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز)- أحمد عيد (المصري البورسعيدي)

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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