حقيقة مفاوضات الزمالك مع سيرجيو راموس.. كواليس خاصة

حسم مصدر داخل نادي الزمالك الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي إشبيليه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم رامواس مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف الزمالك خاصًة أنه غير مرتبط بعقد مع نادِ حتى الأن عقب رحيله عن صفوف إشبيليه وتعثر انتقاله للدوري السعودي هذا الصيف.

ويبحث راموس في الوقت الحالي عن نادِ جديد قبل غلق نافذة فترة الانتقالات الصيفية الجارية في بعض الدوريات الأوروبية التي لم تعلن إغلاقها على غرار المسابقات الكبرى.

الزمالك ينفي مفاوضاته مع راموس

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الموجز" أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات على الإطلاق مع سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن الأنباء المنتشرة لا أساس لها من الصحة.

وأفاد المصدر أن القيمة السوقية للاعب الإسباني كبيرة جداً، والزمالك لم يدخل في مفاوضات معه لأنه من المتوقع أن يغالي في مطالبه المادية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني صورة لـ راموس معلقًا عليها «الفانلة البيضاء بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر» الأمر الذي أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير المصرية حول اقتراب نجم ريال مدريد السابق من الزمالك.

الزمالك يبحث عن الصفقات الأجنبية

ويواصل مسئولو الزمالك سباقهم مع الوقت قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعديل خريطة اللاعبين الأجانب للموسم القادم، بهدف تقديم لاعبين جدد يلبون تطلعات جماهير النادي.

وذلك بعد أداء الأجانب السابقين الذين لم يكونوا على المستوى المطلوب، وتم قرار رحيلهم، بما في ذلك نداي وموتيابا

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء منذ بداية فترة الانتقالات الحالية تجديد قائمة الفريق خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، حيث بدأوا بالتعاقد مع اللاعب المغربي محمود "بنتايك" لتعزيز مركز الظهير الأيسر الذي يعاني نقصا بسبب ظروف أحمد فتوح حاليا.

وأكل مسئولو الزمالك التعاقد مع المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا، الذي سبق له اللعب في الشباب السعودي وسينسناتي الأمريكي، والذي يُعتبر لاعبا متعدد المراكز يمكن للمدرب جوميز استخدامه بناء على تكتيكه ورؤيته الفنية

وتلقى الزمالك إخطارًا من اتحاد الكرة المصري بتسلم البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني آرون بوبيندزا في الساعات الأخيرة، وقد أُرسلت تذاكر السفر للاعب تمهيدا لوصوله إلى القاهرة خلال الأيام القادمة للانضمام إلى الفريق.

على الرغم من عدم اعتبار الفلسطيني عمر فرج لاعبا أجنبيا وفقا لقواعد اتحاد الكرة، يُعد إضافة قوية لهجوم الزمالك، حيث تم التعاقد معه لمدة 4 مواسم.

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