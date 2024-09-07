أكرم توفيق يثير الجدل بين الجماهير بعد إعلان زواجه للمرة الثانية

أثار أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد إعلان زواجه للمرة الثانية من فتاة مشهورة، مستغلًا فترة الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء الموسم الرياضي المنقضي 2023-2024.

أكرم توفيق يعلن زواجه للمرة الثانية

ونشر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة له رفقة فتاة غير زوجته الأولى، وأم طفله الوحيد توفيق، معلقًا عليها: "زوجتي"، ليصبح بعدها حديث الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

أكرم توفيق وزوجته الجديدة

معلومات عن زوجة أكرم توفيق الثانية

ويستعرض الموجز أبرز المعلومات عن زوجة أكرم توفيق الثانية..

وتزوج أكرم توفيق من فتاة تسمى هدير أبو نار، وهي فتاة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي اتجهت للتمثيل مؤخرًا والمشاركة في بعض الأعمال الفنية الرمضانية مثل ظهورها مع مصطفى شعبان في رمضان 2022 ومسلسل دايما عامر، ومشاركتها في المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السادس مع أحمد مكي.

وتخرجت هدير أبو نار من كلية الأداب جامعة طنطا، وتقيم في مصر وقطر، وتشتهر بصناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

رد فعل زوجة أكرم توفيق الأولى بعد إعلان زواجه

وفي رد فعل سريع، قامت زوجة أكرم توفيق الأولى ووالدة طفله الوحيد “توفيق”، بحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما على منصات التواصل الاجتماعي، ما يشير للغموض حول علاقتهما.

أكرم توفيق يزين قائمة الأهلي الأفريقية 2024-2025

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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