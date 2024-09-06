خاص.. الأهلي يرفض رحيل الموهوب في الميركاتو الصيفي

حسم النادي الأهلي مصير أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصًة بعد تلقيه أكثر من عرض محلي للظفر بخدماته.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي مرشح للخروج على سبيل الإعارة في الصيف الجاري في مقدمتهم الشباب محمد عبد الله مواليد 2005 خاصًة بعد تألقه في اخر مباريات القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري في الموسم المنصرم.

الأهلي يرفض رحيل محمد عبد الله

وعلم"الموجز" أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد رفضت فكرة رحيل محمد عبد الله، جناح الفريق الشاب، إلى أي نادٍ مهتم بالتعاقد معه بعد أدائه المتميز في المباريات الأخيرة مع الأحمر في الموسم المنصرم.

ويرغب الأهلي في الاحتفاظ بمحمد عبد الله للاستفادة من مهاراته في الفريق الأول في المستقبل، خاصة لسد النقص في مركز الجناح الذي يضم حاليًا أربعة لاعبين فقط.

ورفض المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بشدة رحيل طاهر محمد طاهر، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد طلب نادٍ آخر التعاقد معه، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته خاصًة بعد رحيل اللاعب أحمد عبد القادر لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة.

وتمسك كولر بالاحتفاظ بطاهر نظرًا لأهميته للفريق، خاصة بعد رحيل لاعب آخر من ذات المركز ورغم تلقي النادي عرضًا من نادٍ آخر للتعاقد معه بالإضافة لـ كريم نيدفيد.



قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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