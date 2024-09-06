موقع عالمي يكشف تطورات جديدة حول صفقة الأهلي ومحمد علي بن رمضان

كشف موقع عالمي مساء اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة حول صفقة الأهلي ومحمد علي بن رمضان نجم فريق فرينكفاروزي المجري.

مازال الجدل قائم بشأن صفقة الأهلي ومحمد علي بن رمضان، التي أشعلت الميركاتو الصيفي الجاري، في القلعة الحمراء.

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع النادي المجري، منذ فترة طويلة، من أجل الحصول على خدمات التونسي محمد علي بن رمضان في الموسم الجديد.

وحاول الأهلي كثيراً، من أجل إتمام هذه الصفقة، في إطار خطة النادي لدعم وتعزيز صفوف الفريق، قبل المواجهات النارية التي تنتظره في الفترة المقبلة.

فشل صفقة الأهلي ومحمد علي بن رمضان

وتردد في الأيام الماضية، نبأ محزن لجماهير الأهلي، بأن صفقة محمد علي بن رمضان باءت بالفشل.

وتراجعت المفاوضات بين الأهلي والنادي المجري، في صفقة بن رمضان، بسبب المطالب المالية الضخمة لنادي اللاعب التونسي.

تطورات جديدة بشأن صفقة الأهلي ومحمد بن رمضان

وفجر موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، وتطورات الصفقات، مفاجأة جديدة في صفقة الأهلي ومحمد بن رمضان جوهرة فرينكفاروزي المجري.

وأكد الموقع، على أن تراجع نسبة إتمام هذه الصفقة بواقع 70%، بعدما وصلت النسبة في الأيام الماضية إلى 75%.

صفقة محمد بن رمضان

وكان الأهلي قد تعاقد مع 4 صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم يوسف أيمن نجم الدحيل القطري السابق، وأشرف داري، من صفوف بريست الفرنسي.

بالإضافة إلى المغربي الآخر يحيي عطية الله من سوتشي الروسي، بالإضافة إلى عمر الساعي جوهرة الإسماعيلي السابق.

وذكرت التقارير، أن هناك نجم جديد، يقترب من النادي الأهلي، الكونغولي جوناثان أوكيتا مهاجم نادي زيوريخ السويسري.

الأهلي يسعى لضم جوناثان أوكيتا

وأشارت التقارير إلى الأهلي، يسعى للتعاقد مع أوكيتا، من أجل دعم مركز الجناح الأيسر المهاجم في الفريق قبل الموسم الجديد.

علماً بأن سعر أوكيتا، في سوق الانتقلات الحالي، يبلغ 2 مليون يورو، كما أن عقده مع إف سي زيوريخ يمتد حتى نهاية موسم 2025.

الجدير بالذكر، أن أوكيتا شارك مع زيوريخ في 38 مباراة بالموسم الماضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 3.

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