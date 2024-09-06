توقيت مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ينتظر محبي كرة القدم حول العالم، توقيت مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة جورماهيا الكيني، في بداية مشوراه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.

فريق الأهلي ضرب موعداً مع فريق جورماهيا، في دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال، وتعد هذه المواجهة الأولى للأحمر بالموسم الجديد.

الأهلي يلتقي مع جورماهيا الكيني

يلاقي فريق جورماهيا الكيني، منافسه الأهلي المصري، بعد تأهله لهذا الدور، فوز تغلبه على المريخ جوبا الجنوب سوداني، في الدور التمهيدي.

ويقدم لكم "الموجز" خلال السطور الآتية، موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، وقائمة المارد الأحمر التي تخوض هذه المواجهة.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، والتي ستقام على أرض الأخير.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد جورماهيا، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر.

على أن تقام مباراة الإياب، بين الأهلي وجورماهيا، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر، والتي تقرر خوضها في القاهرة.

الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهات دوري أبطال أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله. الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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