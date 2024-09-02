الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع سفيان بوفال وعقبة تمنع.. خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات قوية للتعاقد مع المغربي سفيان بوفال نجم نادي الريان القطري السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الريان القطري في الساعات الماضية عن فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المغربي سفيان بوفال خلال الميركاتو الصيفي الجاري ليزيد التكهنات حول انتقاله لصفوف الأهلي.

واقترب نادي الريان القطري من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الصيف الجاري قادمًا من صفوف نادي طرابزون سبور التركي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة.

الأهلي يكشف مفاوضات مع سفيان بوفال

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن سفيان بوفال بالفعل معروض على النادي الأهلي منذ فترة من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن راتبه قد يسبب في تعثر الصفقة.

وأضاف المصدر أن هناك ترحيب من جانب لجنة الكرة وأيضًا الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتعاقد مع سفيان بوفال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

سفيان بوفال

وأشار المصدر إلى أن فسخ تعاقده مع الريان القطري قد يسهل من مهمة القلعة الحمراء في التعاقد معه خلال الصيف الجاري خاصًة أنه خزينة الفريق ستتحمل راتبه فقط.



بدأ سفيان بوفال، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، مسيرته الكروية مع نادي أنجيه الفرنسي في عام 2012، ثم انتقل إلى نادي ليل ومنه إلى نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى نادي سيلتا فيغو الإسباني.

انضم بوفال إلى نادي الريان القطري في بداية الموسم الماضي، حيث شارك في 6 مباريات فقط وسجل هدفًا، واجتاز فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

أرقام سفيان بوفال وتريزيجيه

شارك بوفال مع منتخب المغرب، في 46 مباراة دولية، سجل خلالها 8 أهداف، وشارك في كأس العالم 2022 في قطر، حيث حقق المنتخب المركز الرابع.

أما حول تريزيجيه، فقد تمديد تعاقده مع نادي طرابزون سبور حتى صيف عام 2026، بعد انتقاله من نادي أستون فيلا في صيف عام 2022.

خلال الموسم الحالي، شارك تريزيجيه في سبع مباريات مع الفريق وسجل هدفًا واحدًا. بشكل عام، لعب البالغ من العمر 29 عامًا 76 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 16 آخرين.

وقد خاض تريزيجيه 74 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 9 آخرين.