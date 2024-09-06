"الموجز" يكشف بند مثير في عقد كهربا مع الحزم السعودي.. تطورات جديدة

فجر مصدر موثوق مفاجأة، بشأن بند مثير في عرض الحزم السعودي، المقدم لـ محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، من أجل ضمه في الصيف.

وزعمت التقارير في الساعات القليلة الماضية، بأن نادي الحزم السعودي، يرغب في ضم محمود كهربا نجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الحزم السعودي، يسابق الزمان في الوقت الحالي، من أجل حسم صفقة كهربا قبل انتهاء فترة القيد الصيفية الحالية.

ودخل الحزم السعودي، في مفاوضات مكثفة من أجل اقناع كهربا الانتقال إلى صفوفه، والحصول على خدماته في الموسم الجديد.

الحزم السعودي يسعى لخطف كهربا من الأهلي

وذكر، أن النادي السعودي، قدم عرضاً مغرياً لنجم الأهلي، حتى يحسم هذه الصفقة سريعاً لصالحه.

وعلم "الموجز"، أن إدارة الحزم وضعت بند مثير في العرض المقدم لـ كهربا، من أجل إغراء اللاعب، حتى ينهي مفاوضاته مع الأهلي.

تفاصيل عقد الحزم السعودي لـ كهربا

وكشف مصدر موثوق، عن تفاصيل عقد الحزم السعودي لضم كهربا، مشيراً أن النادي يرد الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

وأوضح أن مدة الإعارة لمدة موسم، مقابل حصول الأهلي على نصف مليون دولار, جانب 100 ألف مكافآت، حال تألق اللاعب.

كهربا - الأهلي

موقف الأهلي من رحيل كهربا لـ الحزم السعودي

موقف الأهلي من رحيل كهربا لـ الحزم السعودي، مثير للغاية، حيث أن المصدر أفاد بأن الإدارة لن تمانع رحيل اللاعب، بل وتركت الأمر في يد المدرب السويسري مارسيل كولر.

علمًا بأن الأهلي، قام بإعارة لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهم محمد أشرف الذي انتقل إلى نادي زد، و أحمد عبد القادر المُعار إلى نادي قطر القطري.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

ونجح الأهلي في إبرام 4 صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي بهذا الموسم 2024-2025، بضم 4 لاعبين حد الآن.

تجدر الإشارة إلى أن صفقات الأهلي الجديدة، تتمثل في كل من، يوسف أيمن، يحيي عطية الله، أشرف داري، بالإضافة إلى عمر الساعي.

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