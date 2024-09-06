الأهلي يوافق على رحيل كهربا لـ الدوري السعودي

أصبحت أيام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب تلقيه عروضًا من الدوري السعودي.

وارتبط اسم كهربا بشدة بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك في ظل تضاؤل فرص مشاركته مع المارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

ويبحث مسئولو الأهلي في الوقت الحالي عن التعاقد مع مهاجم محلي جديد من أجل تعويض الرحيل المحتمل لـ كهربا في الصيف الجاري حيث يأتي على رأس المرشحين لارتداء القميص الأحمر أسامة فيصل مهاجم نادي البنك.

الأهلي يوافق على رحيل كهربا لـ دوري يلو

وعلم"الموجز" أن النادي الأهلي قد تلقى في الساعات الماضية عرضًا من جانب أحد أندية دوري يلو للحصول على خدمات اللاعب محمود كهربا في الصيف الجاري.

الأهلي - كهربا

ومنحت إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كهربا عن الفريق، في ظل تلقيه عرضًا من أحد الأندية السعودية.

وسيواجه الفريق الأحمر أزمة كبرى لتعويض كهربا بعد رحيله حيث يعتمد الفريق على الفلسطيني وسام أبو علي بعد الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الماضي وعدم التعاقد مع أي مهاجم حتى الآن.

وينتهي فترة القيد لدوري الدرجة الأولى السعودي في 12 سبتمبر الجاري ومن المرجح حسم ملف كهربا خلال الساعات المقبلة سواء بالرحيل للسعودية أو الفرق بالدوري المصري.

كولر يرحب باستمرار كهربا ولكن!

وكان كولر قد وافق على استمرار كهربا في الفريق لعدة أسباب، بما في ذلك اعتذار اللاعب ورغبته الصريحة في البقاء بالإضافة إلى تأكيد اللاعب على عدم معارضته مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وأشارت المصادر إلى أن عدم وصول عروض جذابة لرحيل كهربا عن الأهلي دفعت الإدارة لإعادة النظر في مستقبله مع الفريق بالتعاون مع الجهاز الفني.

كما أوضحت أن نقاشاً جرى مع لجنة تخطيط الكرة والجهاز الفني بخصوص إمكانية إعادة توظيف كهربا في مركز الجناح في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل أحمد عبدالقادر وكريستو.

ويواصل الأهلي استعدادته القوية لمواجهة نادي جورماهيا الكيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير وذلك في الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة.

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