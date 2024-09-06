أرقام مثيرة لـ جوناثان أوكيتا صفقة الأهلي المحتملة من الدوري السويسري

شهدت الأيام الماضية تردد دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع اللاعب الكونغولي جوناثان أوكيتا مهاجم نادي زيوريخ السويسري لضمه في الصيف الجاري.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي مرونة في التعاقد مع اللاعب الكونغولي جوناثان أوكيتا في الميركاتو الصيفي الجاري.

من هو جوناثان أوكيتا صفقة الأهلي المحتملة ؟

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية أبرز المعلومات عن جوناثان أوكيتا صفقة الأهلي المرتقبة في الصيف الجاري.

يشغل جوناثان أوكيتا مركز الجناح الأيسر المهاجم، ويتقن اللعب في مركز الجناح الأيمن المهاجم، كما يلعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر من القلب.

وُلد في كولونيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية في 5 أكتوبر 1996، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

جوناثان أوكيتا

خلال الموسم الماضي، شارك أوكيتا مع زيوريخ في 38 مباراة وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 3.

منذ انضمامه للفريق السويسري، لعب جوناثان أوكيتا 78 مباراة وساهم في 26 هدفًا، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 6 آخرين.

إجمالًا، خلال مسيرته لعب جوناثان أوكيتا 278 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 75 هدفًا وصنع 45.

تألق جوناثان أوكيتا مع نادي نيخيمين الهولندي خلال مشاركته في 136 مباراة، حيث سجل 36 هدفًا وصنع 31 آخرين.

دوليًا، لعب جوناثان أوكيتا مباراتين مع منتخب الكونغو الديموقراطية دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

يبلغ سعر أوكيتا السوقي 2 مليون يورو، وهو مرتبط بعقد مع إف سي زيوريخ حتى نهاية موسم 2025.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي 2025

يواصل النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني بصورة غير رسمية التواصل مع إدارة زيوريخ للاستفسار عن إمكانية ضم جوناثان أوكيتا.



وكان النادي الأهلي قد أبرم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث وقع مع المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي ومواطنه أشرف داري من صفوف بريست الفرنسي فضلًا عن يوسف أيمن الدحيل القطري وعمر الساعي من الإسماعيلي.

وتعثرت في الأيام الماضية مفاوضات النادي الأهلي مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط نادي فرينكفاروزي خاصًة أن الفريق المجري يرغب في الحصول على قيمة الصفقة بنظام “كاش” حيث تبلغ 3 ملايين دولار.

اقرأ أيضًا.

بعد اقتراب الأهلي من ضم الساعي.. ماذا قدم سداسي الهجوم بالموسم الماضي؟

قبل موقعة السوبر الإفريقي.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقياً