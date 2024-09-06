تصفيات امم افريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الجابون والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة جديدة في تصفيات امم افريقيا 2025 حيث ستجمع بين منتخب المغرب ضد الجابون.

ويحل منتخب الجابون الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على منافسه منتخب المغرب الذي يقوده فنيًا وليد الركراكي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ تصفيات امم افريقيا 2025.

تصفيات امم افريقيا 2025

ويقع المنتخب المغربي ونظيره الجابوني في تصفيات امم افريقيا 2025 بالمجموعة الثانية التي تضم كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو.

ويأمل المنتخب المغربي بقيادة الركراكي في تحقيق الفوز على منافسه الجابوني بأولى جولاته في تصفيات امم افريقيا 2025 لزيادة فرص تأهله إلى المسابقة القارية التي ستقام على أراضيه.

يعتمد المنتخب المغربي قيادة المدرب وليد الركراكي، على مجموعة من اللاعبين المميزين في قائمته، التي تضم نجوماً بارزين مثل إبراهيم دياز وأشرف حكيمي من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على التوالي. بالإضافة إلى الهداف سفيان رحيمي، الذي تألق كثيرًا خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تصفيات امم افريقيا 2025- المغرب

في الوقت ذاته يطمح المنتخب الجابوني لتحقيق المفاجأة على ملعب "مركب محمد الخامس" وحصد الثلاث نقاط أمام أسود الأطلسي في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة المغرب ضد الجابون في تصفيات امم افريقيا 2025

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية موعد مباراة منتخب المغرب أمام الجابون في تصفيات الأمم الأفريقية “كان 2025”

ستنطلق مواجهة المغرب أمام الجابون اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ تصفيات امم افريقيا 2025 على ملعب محمد الخامس.

وستبدأ صافرة اللقاء بين المغرب والجابون في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية وأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الجابون

ستذاع مواجهة المنتخب المغربي أمام منافسه الجابوني مباشرًة عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا 2025 وذلك بتعليق المخضرم سوار الذهب.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع ضد الجابون كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - أشرف حكيمي - نايف أكرد - عبد الكبير عبقار

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي أو أمير ريتشاردسون - إبراهيم دياز

الهجوم: حكيم زياش - أيوب الكعبي - إلياس بن الصغير

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