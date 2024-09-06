موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة صعبة ونارية ضد منتخب كوت ديفوار، في إطار الجولة الأولى الافتتاحية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة.

ويسستضيف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم على استاد القاهرة الدولي، نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام الصيف المقبل في المملكة المغربية.

ويقدم الموجز لمتابعيه موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي والقنوات الناقلة لها والقائمة التي أعلنها حسام حسن للمشاركة في المباراة…

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا

وستنطلق أحداث المباراة بين منتخب مصر الأول ونظيره كاب فيردي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

من المفترض أن تذاع مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي عبر قناة "بي إن سبورت 2" القطرية وذلك بتعليق المخضرم علي محمد علي.

وستذاع مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر أيضًا من خلال قناة تايم سبورتس الأرضية، وذلك بتعليق المخضرم أيمن الكاشف.

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قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

في خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

في خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

في خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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