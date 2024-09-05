كل ما يخص مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في تصفيات أفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، لقص شريط مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، من خلال مباراة صعبة وقوية ضد كاب فيردي مساء غد الجمعة.

ويسستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة الدولي، نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام الصيف المقبل في المملكة المغربية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ستقام مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية 2025.

وستنطلق أحداث المباراة بين منتخب مصر الأول ونظيره كاب فيردي، مساء يوم غد الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

من المفترض أن تذاع مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي عبر قناة "بي إن سبورت 2" القطرية وذلك بتعليق المخضرم علي محمد علي.

ويستعرض لكم “الموجز” في إطار البحث عن القناة المفتوحة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025، ستذاع من خلال قناة تايم سبورتس الأرضية، وذلك بتعليق المخضرم أيمن الكاشف.

حسام حسن وزيزو

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي في تصفيات أفريقيا 2025

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني للفراعنة أمام كاب فيردي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد حجازي - محمد حمدي.

في خط الوسط: أحمد مصطفى زيزو - حمدي فتحي - محمد النني.

في خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه أو عمر مرموش - مصطفى محمد.

ويغيب عن معسكر الفراعنة اللاعب إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي وذلك نظير تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن استكمال المعسكر، بالإضافة لـ محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي، بسبب اعتذار عن عدم القدوم للمعسكر.

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