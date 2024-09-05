رسائل نارية من حسام حسن ضد اتحاد الكرة بسبب منتخب مصر

كشف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، مساء اليوم الخميس، كواليس معسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري، قبل مواجهة كاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

حسام حسن ينتقد اتحاد الكرة بسبب منتخب مصر

وشن حسام حسن مدرب منتخب مصر، هجومًا حادًا على اتحاد الكرة، وقال في المؤتمر الصحفي: “ما يحدث في الوسط الكروي المصري لا يليق بسمعة مصر. إحنا بنأذي الكرة المصرية، لازم يكون في مواعيد محددة ومعلنة من قبل للمسابقات المصرية المختلفة”.

وأضاف: “منتخب مصر أكتر منتخب حصد لقب كأس الأمم الأفريقية، ولدينا كل الإمكانيات للمزيد من التطور، يجب تطبيق النظام في الكرة المصرية أمر ضروري وحتمي لإنقاذ المنتخب. الدهاز الفني سيعمل لصالح المنتخب تحت أي ظرف”.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحاته حسام حسن وهجومه على الأندية

حسام حسن يهاجم الأندية بسبب معسكرات منتخب مصر

وأوضح حسام حسن في تصريحاته: "نمنح الشرعية للكثير من التأجيلات في المسابقات المحلية، وفي المقابل نطلب زيادة فترات معسكر المنتخب، إذا رفضت الأندية انضمام لاعبيها قبل مواعيد فترات التوقف الدولي ففي المقابل يجب رفض تأجيل المباريات.. دي قصاد دي".

وأكمل: “كنا نحاول نتفاوض من أجل أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، أقل فترة إعداد بعد أجازة 3 أسابيع ليس أقل من 6 أسابيع وهي فترة إعداد عادية وهي ما خاضها محمد صلاح ومحمود حسن ترزيجية ومنتخب كاب فيردي عكس باقي اللاعبين المحليين المنضمين لمنتخب مصر الذين لم يخوضوا أي فترة إعداد”.

حسام حسن - منتخب مصر

حسام حسن يشيد بعقلية اللاعب المصري ويرد على أنباء استقالته

وتحدث حسن عن حقيقة تقديم استقالته مثلما تردد:" عمري ما أفكر أقدم إستقالة وأنا في مهمة وطنية، لا يجب التخلي عن دوري ومهمتى، ونحن أعظم بلد في كرة القدم داخل القارة، لكن في المستقبل يجب التنسيق والترتيب للمنتخب بشكل أكبر".

وأكمل حسام حسن: "كل اللاعبين لديهم إصرار كبير وعزيمة، وروح المصريين، وأنا أشكرهم جميعا، والقيادة السياسية طالبت بمدرب وطني، والمدرب الوطني هو رهان النجاح مع المنتخب".

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