أرقام مثيرة لـ حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

سيواجه حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، تحديًا جديدًا عندما يقود الفراعنة ضد منتخب كاب فيردي في استاد القاهرة الدولي، في انطلاقة تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام القادم.

لعب منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، 4 مباريات، حققت الفوز في 2 وتعادلت في 1 وخسرت 1، حيث سجل منتخب مصر 6 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف أيضًا.

تعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة لـ منتخب مصر كونها البداية لمسيرة طويلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن ثم، سيكون هناك ضغط كبير على حسام حسن الذي يسعى لتحقيق الانتصار ليريح الجماهير ويبدأ التصفيات بشكل مثالي.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

ويستعرض لكم “الموجز” مباريات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كالتالى..

اللقاء الأول ودى مصر 1_0 نيوزيلندا

اللقاء الثاني ودى مصر 2_4 كرواتيا

الثالث رسمي مصر 2-1 بوركينا فاسو

اللقاء الرابع رسمى مصر 1-1 غينيا بيسا

لم يلعب المنتخب المصري سوى مباراة واحدة ضد منتخب كاب فيردي، والتي جرت خلال النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج، انتهت بتعادل إيجابي 2-2 بين الفريقين.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الرأس الأخضر غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر



حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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