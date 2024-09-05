كولر يحسم مصير ثنائي الأهلي في الميركاتو الصيفي.. مفاجأة

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي المصير النهائي لأحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف الفريق القاهري خلال الصيف الحالي.

كولر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف

وعلم “الموجز" برفض مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل طاهر محمد طاهر، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما طلب نادي زد التعاقد معه.

وتمسك كولر ببقاء طاهر في الفريق نظرًا لحاجة الفريق إلى مجهوداته، خصوصًا بعد رحيل أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة لموسم واحد.

يأتي هذا القرار بعد تلقي إدارة الأهلي عرضًا من زد لضم طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

على الرغم من رفض كولر رحيل طاهر، إلا أنه أبدى بعض المرونة في قبول رحيل كريم نيدفيد، الذي لم يشارك بشكل كبير في المباريات خلال الموسم الماضي.

ستقرر إدارة الأهلي موقفها النهائي بعد التشاور مع مارسيل كولر خلال اجتماع مرتقب سيجمعهم خلال الساعات القادمة.

الأهلي يبدأ استعدادته لبطولة الأنتركونتيننتال

وبدأ مسئولو الأهلي التحضيرات لأول مباراة في بطولة كأس العالم للأندية "الأنتركونتيننتال"، المقرر إقامتها في استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل، حيث سيلتقي المارد الأحمر بالفائز من بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

شهدت الأيام الأخيرة بدء الاتصالات بين إدارة النادي والجهات المعنية للتنسيق بشأن هذه المباراة، خاصة فيما يتعلق بحضور الجماهير، بعد تلقي المسؤولين اتصالات من الفيفا بضرورة استيعاب السعة الكاملة في استاد القاهرة خلال هذه المواجهة المهمة.

كما شهدت الأيام السابقة اتصالات بين الأهلي والفيفا حول عدة جوانب تتعلق بمباراة النادي يوم 29 أكتوبر، بما في ذلك الحضور الجماهيري، تنظيم المباراة، استقبال ممثلي الفيفا، وغيرها من الترتيبات الخاصة بهذه المواجهة المنتظرة.

وعلىس سياق اخر يواجه فريق الأهلي نظيره جورماهيا الكيني في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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