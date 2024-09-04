طلب عاجل لـ كولر داخل الأهلي بشأن الميركاتو الصيفي

كشفت الساعات الماضية عن طلب جديد من المدير الفني لـ الأهلي ، السويسري مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل بدء الموسم الكروي الجديد لعام 2024 - 2025.

وعلم " الموجز"، أن كولر طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز الهجوم الأحمر في الموسم المقبل.

كولر يطلب التعاقد مع مهاجم جديد

على الرغم من وجود اللاعبين وسام أبو علي ومحمود كهربا، إلا أن كولر يسعى لضم مهاجم ثالث نظرًا لتحديات الفريق في الموسم المقبل ومشاركته في عدة بطولات مهمة مثل السوبر الأفريقي ضد الزمالك، وكأس العالم للأندية، وكأس إنتركونتيننتال.

المصدر أكد أن الأهلي يطمح جاهدًا لضم مهاجم جديد، سواء كان من داخل البلاد أو من خارجها، لتلبية طلب كولر في ظل أهمية خط الهجوم للفريق.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد أنهى رسميًا صفقات التعاقد مع يحيى عطية الله، ويوسف أيمن، وأشرف داري، وعمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قرار جديد من الأهلي قبل السفر لـ كينيا

و قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي أن يصطحب شيفًا خاصًا في رحلتهم إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الحالي.

سيتوجه سامي قمصان وسمير عدلي مسبقًا إلى كينيا للتحقق من ترتيبات البعثة، ومراجعة الفندق وملاعب التدريب ووسائل النقل التي سيستخدمها الفريق خلال تنقلاتهم في كينيا.

المدير الفني مارسيل كولر قرر نقل مركز لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد إلى مركز الجناح في الموسم الجديد، بدلاً من استخدامه كظهير أيمن كما كان في الموسم الماضي.

هذا القرار يأتي لتعويض النقص في عدد الجناحين، حيث يتعين على عمر كمال أن يلعب دورًا أكبر في هذا المركز.

يوجد حاليًا 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي، وبسبب إصابة كريم فؤاد التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، يعتبر كولر إعادة عمر كمال لمركز الجناح خيارًا مهمًا.

على الرغم من تفكير إدارة الأهلي في التعاقد مع جناح جديد مثل مصطفى زيكو، لم يتخذ كولر قراره النهائي حول هذا الأمر، بسبب أداء عمر كمال المميز في مركز الجناح في بعض مباريات الموسم الماضي، مما يجعله خيارًا محتملًا للجهاز الفني.

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