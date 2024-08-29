مدرب منتخب المغرب يكشف أسباب استبعاد صفقة الأهلي من معسكر سبتمبر

كشف وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، كواليس عدم استدعاء يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي الجديد، في معسكر سبتمبر المقبل.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، حول استبعاد يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي الجديد، من معسكر أسود أطلس في سبتمبر المقبل، لخوض أولى جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

الركراكي يتحدث عن استبعاد عطية الله لاعب الأهلي

وقال وليد الركراكي عن استبعاد يحيى عطية الله:" يحيى عطية الله كان في وضع صعب مع فريقه السابق في روسيا ولم يتدرب كثيرًا، كنا نعرف أنه ليس في أتم جاهزيته وهذه فرصة لتجربة لاعبين جدد مثل الواحدي وأزنو".

قائمة المغرب لمباراتي الجابون وليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا 2025

في حراسة المرمى: منير الكجوي (الوحدة السعودي) – ياسين بونو (الهلال السعودي) – مهدي بنعبيد (الفتح الرباطي المغربي).

في خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – عبد الكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – أشرف داري (الأهلي) – نايف أكرد (وست هام الإنجليزي) – يونس عبد الحميد (سانت إيتيان الفرنسي) – زكريا الواحدي (جينك البلجيكي) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - آدم أزنو (بايرن ميونيخ الألماني).

في خط الوسط: سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي) – بلال الخنوس (جينك البلجيكي) – براهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – أسامة ترغلين (لو هافر الفرنسي) – أمير ريتشاردسون (فيورنتينا الإيطالي) – عز الدين وناحي (مارسيليا الفرنسي).

في خط الهجوم: حكيم زياش (جالاتا سراي التركي) – إلياس أخوماتش (فياريال الإسباني) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – سليم بنصغير (موناكو الفرنسي).

قائمة منتخب المغرب

الأهلي يضم ثنائي منتخب المغرب في الميركاتو الصيفي

وأعلن الأهلي عن ضم الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري، ليكونا اثنين من صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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