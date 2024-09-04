ثنائي الأهلي الشاب إلى الاتحاد السكندري.. مصدر يكشف

حسم مصدر داخل الاتحاد السكندري حقيقة الأنباء المترددة حول إمكانية ضم ثنائي النادي الأهلي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبرم الاتحاد السكندري 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن.

هل يتعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي ؟

أكد مصدر مسئول في نادي الاتحاد السكندري لـ “الموجز” عدم وجود اهتمام بالتعاقد مع الثنائي الشاب من الأهلي، محمد عبد الله وأحمد طعيمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم.

وأوضح المصدر أن النادي لم يناقش أو يدرس فكرة ضم الثنائي من الأهلي، وأن لجنة الكرة تتخذ قراراتها بناءً على توجيهات الجهاز الفني بعد التشاور، مؤكدًا عدم وجود أي اهتمام رسمي بالتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

كولر يصعد اللاعبين الشباب لتعويض كبار المارد الأحمر

وعلى سياق اخر قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر للمشاركة في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

و يفتقد النادي الأهلي لخدمات كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا بسبب انضمامهم لصفوف منتخب مصر.

بالمقابل، انضم أشرف داري إلى منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى منتخب فلسطين، مما دفع كولر للنظر في تصعيد لاعبين شباب.

فريق الأهلي بدأ تدريباته الجماعية مساء الاثنين في ملعب مختار التتش بعد انتهاء الإجازة، حيث يركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية وزيادة اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا للموسم الجديد والمنافسات القادمة.

الأهلي يتأهب لمواجهات قوية في الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي، حيث يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 15 سبتمبر، تليها مواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر في بطولة السوبر الأفريقي بالسعودية.

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