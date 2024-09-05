بديل إمام عاشور مع منتخب مصر أمام كاب فيردي في تصفيات أفريقيا

يفاضل حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، بين اثنين لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الأهلي في مباراة كاب فيردي، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلم “الموجز” أن مدرب منتخب مصر يدرس إمكانية الاستعانة بـ محمد النني أو ناصر ماهر في وسط الملعب، بديلًا لـ إمام عاشور المصاب الذي استبعد رسميًا من المعسكر بسبب إصابته.

المران النهائي اليوم هو الفرصة الأخيرة للعميد لاختيار البديل المناسب لإمام عاشور أمام كاب فيردي غدًا، في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقرر المدير الفني لـ منتخب مصر استبعاد إمام عاشور من القائمة بسبب إصابته بمشكلة في الركبة خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى استبعاده رسميًا من معسكر الفراعنة.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

ستنطلق رحلة منتخب مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمباراة ضد كاب فيردي.

ستجري المباراة بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الرأس الأخضر في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة، 6 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

شارك المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 في يونيو الماضي، حيث حقق الفوز على بوركينا فاسو وتعادل مع غينيا بيساو.

من المقرر بث مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي على قناة BeIN Sports، الناقل الرسمي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كما ستكون متاحة أيضًا على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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