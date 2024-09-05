قناة مجانية تذيع مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر أمام منافسه كاب فيردي في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأفريقية 2025 حيث ستكون ضربة البداية للفراعة.

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن نظيره الرأس الأخضر على ملعب "القاهرة الدولي" وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الفراعنة أمام الرأس الأخضر غدًا الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات وأبو ظبي.



قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

من المفترض أن تذاع مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي عبر قناة "بي إن سبورت 2" القطرية وذلك بتعليق المخضرم علي محمد علي.

ويستعرض لكم “الموجز” في إطار البحث عن القناة المفتوحة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025، ستذاع من خلال قناة تايم سبورتس الأرضية، وذلك بتعليق المخضرم أيمن الكاشف.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كاب فيردي

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني للفراعنة أمام كاب فيردي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد مصطفى زيزو، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه «عمر مرموش»، مصطفى محمد.

ويغيب عن معسكر الفراعنة اللاعب إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي وذلك نظير تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن استكمال المعسكر، بالإضافة لـ محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي، بسبب اعتذار عن عدم القدوم للمعسكر.

قائمة منتخب مصر ضد كاب فيردي

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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