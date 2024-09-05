ننشر لكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، التي يترقبها جماهير كرة القدم، والقنوات الناقلة لها.

تشهد مباريات اليوم ، منافسات نارية، في عدة بطولات عالمية وقارية، خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2024.

وتعد مباراة تونس ومدغشقر، ولقاء الجزائر ضد غينيا، من أبرز مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 اليوم.

أما على صعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 اليوم، فستقام مواجهة نارية بين السعودية وإندونيسيا.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويقدم لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2024 والقنوات الناقلة.

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم

- مالاوي ضد بروندي / الخميس / الساعة الرابعة عصراً.

- أفريقيا الوسطى ضد ليسوتو / الخميس / السادسة مساء.

- غانا ضد أنجولا / الساعة السابعة مساء.

- غينيا بيساو ضد استواني / 7:00 مساء.

- جنوب السودان ضد جمهورية الكونغو / السابعة مساء.

- الجزائر ضد غينيا الاستوائية / العاشرة مساء.

- تونس ضد مدغشقر / 10:00 مساء.

منتخب تونس

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا لـ كأس العالم 2026

- استراليا ضد البحرين / 13:10 ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- اليابان ضد الصين / 13:35 ظهراً.

- فلسطين ضد كوريا الجنوبية / الثانية ظهراً.

- كوريا الشمالية ضد أوزبكستان / الخامسة عصراً.

- العراق ضد عمان / السابعة مساء.

- إيران ضد قرجيكستان / 7:00 مساء.

- الإمارات ضد قطر / السابعة مساء.

- الكويت ضد الأردن / التاسعة مساء.

- السعودية ضد إندونيسيا / 9:00 مساء.

منتخب السعودية

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم

- بوليفيا ضد فنزويلا / الحادية عشر مساء.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

- السويد ضد أذربيجان / السابعة مساء.

- سلوفاكيا ضد إستونيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- بلغاريا ضد بيلاروسيا / 9:45 مساء.

- لوكسمبورغ ضد إيرلندا الشمالية / العاشرة إلا ربع مساء.

- البرتغال ضد كرواتيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- بولندا ضد اسكتلندا / 9:45 مساء.

- الدنمارك ضد سويسرا / العاشرة إلا ربع مساء.

- إسبانيا ضد صربيا / 9:45 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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