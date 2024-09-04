ينتظر جماهير كرة القدم العالمية، موعد مباراة إسبانيا وصربيا، المرتقبة بينهما في دوري الأمم الأوروبية كما أنهم يبحثون عن القنوات الناقلة لها.

تحظى مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، باهتمام كبير من جانب الجماهير، نظراً لشعبية المنتخبين وقوتهم الكروية.

ويتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره صربيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

علمًا بأن منتخب إسبانيا وقع في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أمم أوروبا، بجانب كل من، صربيا والدنمارك وسويسرا.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير، موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها، كما أنه ينشر لكم أيضاً قائمة الإسباني التي شهدت مفاجآت عديدة.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

تقرر أن يكون موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري.

وتبدأ صافرة انطلاق هذا اللقاء المرتقب، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

منتخب إسبانيا

القنوات الناقلة لـ مباراة إسبانيا وصربيا

تولت شبكة بي إن سبورت القطرية، مهمة القنوات الناقلة لـ مباراة إسبانيا وصربيا، لأنها الناقل الحصري والوحيد لـ مباريات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

وتبث أحداث هذه المباراة تحديداً bein Sports 1HD، بصوت المعلق الليبي محمد بركات.

قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة صربيا

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة صربيا في دوري أمم أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا - أليكس راميرو - روبرتو سانشيز .

خط الدفاع: داني كارفاخال - أوسكار مينجيزا- إيميريك لابورت - روبن لو نورماند - داني فيفيان - باو توريس - مارك كوكوريا - أليخاندرو جريمالدو .

الوسط: رودري - مارتن زوبيميندي - أليكس جارسيا - بيبيلو- بيدري - فابيان رويز - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - نيكو ويليامز- فيران توريس- ميكيل أويارزابال - يريمي بينو - خوسيلو ماتو - أيوزي بيريز.

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