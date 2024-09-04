يبحث عشاق كرة القدم العالمية، عن موعد مباراة البرتغال وكرواتيا، التي تجمع بينهما في بطولة دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها.

يستعد منتخب البرتغال لكرة القدم، لمواجهة نظيره كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025.

واصطدم منتخب البرتغال مع كرواتيا، في المجموعة الأولى، ببطولة دوري أمم أوروبا 2024 – 2025، التي تضم بجانبهما كل من اسكتلندا وبولندا.

ويقدم لكم "الموجز" في السطور الآتية، موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تقرر أن يكون يوم الخميس المقبل والموافق 5 سبتمبر 2024، هو موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وكرواتيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تـقام على ملعب على ملعب دا لوز.

منتخب البرتغال

القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال وكرواتيا

وتذاع أحداث مباراة البرتغال وكرواتيا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمم الأوروبية بنسختها الحالية.

واستقرت إدارة قنوات بي إن سبورت، على معلق مباراة البرتغال وكرواتيا، والذي يكون نوفل باشي، عبر القناة الثانية.

قائمة منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا

وجاءت قائمة منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية كالآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (ولفرهامبتون واندررز)، روي سيلفا (ريال بيتيس).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، تياجو سانتوس (ليل)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون واندررز).

خط الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبين نيفيز (الهلال)، جواو فيليكس (تشيلسي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينج لشبونة)، بيدرو جونسالفيس (سبورتينج لشبونة).

الهجوم: رافائيل لياو (ميلان)، جيوفاني كويندا (سبورتينج لشبونة)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوجو جوتا (ليفربول).

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