من هو معلق مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تريد جماهير كرة القدم العالمية، معرفة معلق مباراة إسبانيا وصربيا، المرتقبة بينهما في بطولة دوري الأمم الأوروبية بنسختها الجديدة.

يستعد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لمواجهة صربيا، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025.

وينافس منتخب إسبانيا، في المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية، رفقة كل من صربيا والدنمارك وسويسرا.

وتقرر أن يصطدم منتخب إسبانيا، مع صربيا في أولى منافسات هذه المجموعة في البطولة الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام مباراة إسبانيا وصربيا، مساء يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2024.

وتنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

كما تبدأ صافرتها في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويستعرض “الموجز”، في السطور الآتية، معلق مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة لها.

منتخب إسبانيا

معلق مباراة إسبانيا وصربيا

وتذاع مباراة إسبانيا وصربيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بصفتها الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وسيكون معلق مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة صربيا

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة صربيا كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا (أستون فيلا) - أليكس راميرو (ريال سوسييداد) - روبرتو سانشيز (تشيلسي).

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد) - أوسكار مينجيزا (سيلتا فيجو) - إيميريك لابورت (النصر) - روبن لو نورماند (أتلتيكو مدريد) - داني فيفيان (أتلتيك بلباو) - باو توريس (أستون فيلا) - مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) - مارتن زوبيميندي (ريال سوسييداد) - أليكس جارسيا (باير ليفركوزن) - بيبيلو (فالنسيا) - بيدري (برشلونة) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - داني أولمو (برشلونة).

الهجوم: لامين يامال (برشلونة) - نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) - فيران توريس (برشلونة) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - يريمي بينو (فياريال) - خوسيلو ماتو (الغرافة) - أيوزي بيريز (فياريال).

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