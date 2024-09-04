جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-9-2024 والقنوات الناقلة

يترقب محبي كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتبحث عن القنوات الناقلة لها.

لذلك، ينشر لكم "الموجز"، خلال السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم

- جزر القمر ضد جامبيا / الأربعاء / السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ليبيا ضد رواندا / الأربعاء / السابعة مساء.

- تنزانيا ضد إثيوبيا / الأربعاء / 7:00 مساء.

- السودان ضد النيجر / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

مباريات اليوم

مواعيد مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

غانا ضد أنجولا / الخميس 5 سبتمبر 2024 / الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تونس ضد مدغشقر/ الخميس / الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجزائر ضد غينيا الاستوائية / الخميس / العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المغرب ضد الجابون / الجمعة 6 سبتمبر 2024 / الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد الرأس الأخضر / الجمعة / الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

السنغال ضد بوركينا فاسو / الجمعة / في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد بنين / السبت 7 سبتمبر / السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكاميرون ضد ناميبيا / السبت / تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

تشكيل ليبيا المتوقع أمام رواندا اليوم

من المتوقع أن يكون تشكيل ليبيا أمام رواندا كالآتي:

حارس المرمى: مراد الوحيشي.

خط الدفاع: أحمد صالح – عبد العزيز الصويعي – مجدي رطيبة – سند الكوري.

وسط الملعب : أسامة الشريمي – المعتصم بالله المصراتي – محمد الطبال – فيصل البدري.

الهجوم: فاضل سلامة – أحمد كراوع.

تشكيل منتخب تنزانيا المتوقع أمام إثيوبيا اليوم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب تنزانيا أمام إثيوبيا كالآتي:

حراسة المرمى: مونولا.

الدفاع: إبراهيم – لزيو – بكاري – حجي.

الوسط: سوسبتر – جوب – ساليم.

الهجوم: سيمون- ساماتا – كيبو.

اقرأ أيضا:

صفقة تريزيجيه والريان.. مفاجأة في التفاصيل المالية ورسالة خاصة من اللاعب

حسام حسن يعاقب نجم منتخب مصر قبل مباراة الرأس الأخضر.. ما السبب؟