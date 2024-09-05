قرار عاجل من حسام حسن يخص منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

حسم حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم رجال، موقفه من ضم لاعبين جدد إلى معسكر الفراعنة الجاري، لتعويض غياب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة كاب فيردي في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لخوض مباراة صعبة ضد منتخب كاب فيردي، في المواجهة المقرر لها مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة.

ويكشف الموجز موقف حسام حسن من ضم لاعبين جدد إلى معسكر منتخب مصر، بدلًا من الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم..

سبب غياب إمام عاشور ومحمد عبد المنعم عن معسكر منتخب مصر

وكان إمام عاشور لاعب منتخب مصر، تعرض للإصابة ليقرر المدير الفني استبعاده من المعسكر الحالي، بعد شعوره بآلام في الركبة في بداية المران الجماعي.

وعلى جانب آخر، اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام إلى معسكر منتخب مصر لعدم الجاهزية.

موقف حسام حسن من استدعاء لاعبين جدد لـ معسكر منتخب مصر

وقرر حسام حسن الاكتفاء باللاعبين المتواجدين مع منتخب مصر في معسكر سبتمبر الجاري، وعدم استدعاء أي لاعبين جدد لتعويض غياب إمام عاشور ومحمد عبد المنعم.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر الجاري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

في خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

في خط الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيغيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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