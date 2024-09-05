حسام حسن يتحدث عن أزمة عبدالمنعم وإصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

تحدث حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، عن الأزمات التي تواجه الفراعنة في معسكر سبتمبر، وأبرزها رفض محمد عبد المنعم الانضمام بسبب احترافه مؤخرًا في نيس الفرنسي، مع إصابة إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في المران الجماعي لـ منتخب مصر، ما أدى لاستبعاده من معسكر سبتمبر الجاري.

ويستعرض الموجز تصريحات حسام حسن في السطور التالية..

حسام حسن يوضح موقف عبد المنعم

وعن غياب محمد عبد المنعم قال حسام حسن في تصريحاته للمؤتمر الصحفي: "تابعنا موقف عبد المنعم منذ البداية وراسلنا نادي نيس الذي لم يمانع إرساله لنا، ولكن اللاعب كان مصرا على التواجد مع ناديه حتى تكتمل لياقته البدنية هناك. الرغبة هي الأساس بالنسبة لي".

وأوضح حسام حسن: "عبد المنعم من اللاعبين المخلصين ورغم أن التواجد في المنتخب شرف ما بعده شرف إلا أني أثق فيه تماما. لست متغاضيا عن المسألة ولكني أسانده حتى يعود ويمنحنا كل ما لديه".

مدرب منتخب مصر يتحدث عن إصابة إمام عاشور

وعن غياب إمام عاشور وإصابته في المران الجماعي لـ منتخب مص: “إمام عاشور شعر بألم في ركبته وأي لاعب يشكو لا يمكن أن أخاطر به في لحظتها. منحناه الراحة وأعدناه إلى ناديه حتى يتم شفاءه”.

وأردف المدير الفني لـ منتخب مصر: “اللاعبون ثروة لكل الأندية ولكني في المنتخب أملك الاختيار بين 100 مليون مصري، وبالتالي المنتخب لن يقف على أحد”.

حسام حسن منتخب مصر

حسام حسن يكشف خطة تقليل أعمار منتخب مصر

وأضاف حسام حسن: "نحن في مرحلة تغيير في الأعمار وإدخال لعناصر جديدة وإن لم أفكر في ذلك فأنا أعمل بشكل خاطئ. الأعمار تتقدم ولكن هناك لاعبين على رأسهم تريزيجيه ومحمد صلاح أعرف أنهم قادرين على الحفاظ على أنفسهم والاستمرار".

وتابع: “المغرب يختلف عنا تماما لأن لديه خطة طويلة الأمد تم العمل عليها وأهلته لصنع منتخب قوي أغلبيته من المحترفين وكذلك المنتخب الأولمبي، أنتظر لعب مباريات ودية دولية حتى يظهر المزيد من اللاعبين مثل بطولة العاصمة الإدارية”.

واختتم:" ولكن التوقفات الدولية في المراحل المقبلة كلها مباريات رسمية وبالتالي عملية دخول اللاعبين الجدد ستكون بحساب للحفاظ على الشكل العام وتحقيق النتائج".

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