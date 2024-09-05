مستجدات عاجلة في واقعة إمام عاشور مع فرد الأمن بسبب زوجته

أصدرت الجهات المسؤولة مساء اليوم الخميس، قرارًا عاجلًا يخص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بعد واقعة الاعتداء على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، بسبب التحرش بـ زوجته.

‎واستمعت النيابة العامة لأقوال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري بالشيخ زايد عقب تعرض زوجته للمعاكسة داخل المول، في الواقعة التي نشبت في أجازة عيد الأضحى المبارك، عند تواجد زوجة اللاعب للتجول في المول في الساعات الأولى في فجر أحد الأيام.

ويستعرض الموجز مستجدات أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي مع فرد الأمن في الشيخ زايد.

قرار قضائي عاجل ضد إمام عاشور

وقرر نيابة الشيخ زايد مساء اليوم الخميس، إحالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة جنايات الجنح، في واقعة التعدي على فرد الأمن في مول شهير بـ الشيخ زايد.

وحددت المحكمة المختصة، جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في واقعة التعدي على أحد أفراد الأمن في أحد المولات بالشيخ زايد.

وجاء قرار نيابة الشيخ زايد، بعد استماع المستشار إيهاب العوضي من التحقيقات على مدار الأشهر الأخيرة، وسماع أقوال الشهود ولاعب الأهلي وزوجته وأقاربها.

إصابة إمام عاشور واستبعاده من معسكر منتخب مصر

وقرر المدير الفني لـ منتخب مصر حسام حسن، استبعاد إمام عاشور من القائمة بسبب إصابته بمشكلة في الركبة خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى استبعاده رسميًا من معسكر الفراعنة.

وكان إمام عاشور على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر سبتمبر الجاري، وخوض أول جولتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

إمام عاشور

وعلم “الموجز” أن حسام حسن مدرب منتخب مصر يدرس إمكانية الاستعانة بـ محمد النني المحترف في صفوف الجزيرة الإماراتي، أو ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، في وسط الملعب، بديلًا لـ إمام عاشور المصاب الذي استبعد رسميًا من المعسكر بسبب إصابته مساء أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مساء غد الجمعة مع كاب فيردي في الجولة الأولى من التصفيات.

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