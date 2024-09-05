تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

يُخضع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، اليوم الخميس لفحوصات طبية جديدة من قبل الفريق الطبي لتقييم حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ. يتواجد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

مصدر مقرب لـ إيهاب جلال قد أكد لـ "الموجز" أن حالته مستقرة ويتلقى الملاحظة الدورية في العناية المركزة لمتابعة تطورات حالته ومدة إقامته في المستشفى.

أصدر نادي الإسماعيلي بياناً يوضح حالة إيهاب جلال بعد نقله للمستشفى بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.

الإسماعيلي يكشف تطورات حالة إيهاب جلال

البيان ناشد وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في نقل أخبار حالة إيهاب جلال لتجنب إثارة الجدل وحفظاً لشعور عائلته بسبب التقارير الكاذبة.

وأكد الفريق الطبي أن إيهاب تحت الملاحظة في العناية المركزة وسيبدأ مرحلة الإفاقة اليوم الخميس وسيُجري فحوصات لتحديد استجابته للعلاج.

إيهاب جلال

تأكيداً على عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن سفره للعلاج خارج البلاد، يهيب الإسماعيلي بوسائل الإعلام بعدم نشر مثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

الإسماعيلي ينفي سفر إيهاب جلال للخارج

نادي الإسماعيلي أصدر بيانًا بشأن الحالة الصحية لـ إيهاب جلال بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

أشار البيان إلى ضرورة عدم نشر أخبار غير دقيقة حول حالة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول، لتجنب إثارة الجدل وحفاظًا على خصوصية أسرته، نظرًا لانتشار الأخبار الزائفة حول وضعه.

وأكد الفريق الطبي المسؤول عن حالة إيهاب أنه يتلقى العناية المركزة حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ مرحلة الاستيقاظ غدًا، تليها سلسلة من الفحوصات لتقييم استجابته للعلاج.

وشدد البيان مجددًا على عدم صحة الأخبار التي تداولت في الساعات الأخيرة حول سفر عائلة إيهاب للخارج لمتابعة علاجه، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم نشر أخبار غير صحيحة تثير الجدل حول هذا الأمر.

وكان الإسماعيلي ينوي تمديد عقد إيهاب جلال للاستمرار على رأس القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة المقبلة.

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