سر انضمام لاعبي المغرب لـ الأهلي والزمالك في الصيف

كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن مفاجأة كبيرة بشأن تعاقد الأهلي والزمالك مع لاعبي منتخب المغرب بتوصية من وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلسي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت هذه التقارير بعد توقيع الأهلي على أشرف داري ويحيى عطية الله وانتقال محمود بنتايك إلى الزمالك.

الركراكي يساعد لاعبي المغرب للانضمام إلى الأهلي والزمالك

وفقًا لصحيفة "لو سبورت 360" المغربية، يعمل وليد الركراكي على مساعدة اللاعبين في اختيار الأندية التي ينتقلون إليها، بهدف الحفاظ على مستواهم وتأثيرهم في المنتخب المغربي.

التقرير أوضح أن الركراكي قد تحدث مع لاعبي المنتخب المغربي النشطين في الدوري المصري، لمناقشة مسائل تتعلق بتحسين أدائهم وتطويرهم، معبرًا عن عدم قلقه بشأن انتقال بعض اللاعبين إلى الدوري المصري، حيث يرون أن اللعب هناك سيكون فرصة جيدة لهم لاكتساب خبرة إفريقية قيمة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن وليد الركراكي يشعر بالارتياح بشأن مستوى لاعبيه، لاسيما الذين انضموا إلى أندية مرموقة في الدوري المصري مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدة أن اللعب في أندية مصرية كبيرة سيساهم في تطوير اللاعبين وزيادة خبرتهم القارية.

كولر يوجه طلب جديد في الأهلي بسبب أشرف داري

طلب مارسيل كولر، المدرب السويسري للفريق الأول لنادي الأهلي، من معاونيه التواصل مع أشرف داري، النجم المغربي الجديد القادم من فريق بريست الفرنسي، لمعرفة حالته الفنية قبل بدء الموسم الجديد.

طلب كولر تقييم حالة داري من النواحي الفنية والبدنية، ومدى استعداده للموسم الجديد مع فريقه السابق، وإذا كان بحاجة لراحة حاليًا أو بدء التحضيرات مع الفريق.

وأكد أنه طلب تصميم برنامج بدني خاص لداري يتماشى مع حالته البدنية والفنية، لضمان جاهزيته مع الفريق لبدء المنافسات الرسمية مع الأهلي.

فريق الأهلي سيبدأ مشواره الرسمي بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وهي خطوة أولى نحو تحقيق اللقب الثالث عشر في تاريخ النادي.

جورماهيا حجز مكانه أمام الأهلي بعد فوزه الكبير على المريخ جوبا من جنوب السودان بنتيجة 5-1، في مباراة إياب دور الـ64 بالبطولة التي أُقيمت في نيروبي، عاصمة كينيا.

اقرأ أيضاً:

قبل موقعة السوبر الإفريقي.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقياً

نجم الأهلي مطلوب في الدوري البرتغالي.. موقف مارسيل كولر