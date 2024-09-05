طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024

يزداد البحث في الساعات الماضية عن طريقة التسجيل لحجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

تنتظر الجماهير بشدة إطلاق تذاكر مباراة الأهلي والزمالك السوبر الإفريقي 2024، الذي سيلتقي فيه الناديان للمرة الثانية في تاريخهما، وذلك في المملكة العربية السعودية في نهاية هذا الشهر.

سيُقام لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، ومن المقرر أن تكون المباراة يوم الجمعة الموافق ٢٧ سبتمبر الحالي.

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بخصوص تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي اليوم الخميس.

وكتب تركي ال الشيخ على فيسبوك: "بكرة إن شاء الله سنطرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، خلوكم جاهزين".

تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

وأكد آل الشيخ سابقاً أن المباراة ستقام بحضور جماهيري يصل إلى 25 ألف متفرج من مشجعي الفريقين، حيث سيلعب الأهلي كبطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يتنافس الزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

من المتوقع أن تكون تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك متاحة عبر منصة webook، المخصصة لحجز تذاكر المباريات في السعودية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

ويستعرض لكم الموجز طريقة حجز تذاكر مواجهة المارد الأحمر ضد غريمه الفارس الأبيض كالتالي:

1- أولًا الدخول إلى منصة webook المخصصة لحجز تذاكر المباريات.

2- تسجيل الدخول أو انشاء حساب جديد حال التسجيل في المرة الأولى.

3- اختيار مباراة الأهلي والزمالك والدخول في قائمة الانتظار.

4- ثم تحديد المكان المخصص في الاستاد ونوع وقيمة التذكرة.

5- اختيار عدد التذاكر المقرر شرائها.

6- اختيار وسيلة الدفع المناسبة وطريقة الحصول على التذكرة.

7- الضغط على خيار الشراء والاحتفاظ بصورة التذكرة لوقت المباراة.

قائمة الأهلي الأفريقية موسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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