هل يقود رمضان صبحي الزمالك في السوبر الأفريقي ضد الأهلي؟.. الموجز يوضح

أثار رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، الجدل في الساعات الأخيرة، بعدما تردد أنباء تشير لاقترابه من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق في مبارياته المقبلة وخاصة السوبر الأفريقي ضد النادي الأهلي.

رمضان صبحي يقترب من الزمالك

وردد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي اقترب من ارتداء القميص الأبيض، بعدما قال في تصريحاته: "هل من الممكن أن ينضم رمضان صبحي لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة؟ نعم متاح، رمضان صبحي هو الصفقة التي يقاتل عليها ممدوح عباس الفترة المقبلة، والكلام على إعارة بنية البيع".

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ “الموجز” تلك الأنباء، خاصة بعد انتشارها وتعلق الجماهير بالصفقة.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتفاوض مع رمضان صبحي حتى تلك اللحظة، وأن فكرة التعاقد مع رمضان صبحي ترتبط بنادي الزمالك منذ سنوات وتتكرر في كل فترة انتقالات بشكل مستمر.

وعن سبب ابتعاد الزمالك عن التفاوض مع رمضان صبحي، أكد المصدر أن المقابل المادي هو العائق الوحيد، خاصة وأن راتب اللاعب كبير في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك بسبب المجلس السابق، والتي أدت لإيقاف القيد في أكثر من فترة، ورغبتهم في التعافي من الأزمة وسداد مستحقات اللاعبين الحاليين أولًا قبل إبرام أي صفقات جديدة أخرى تكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة.

وعن احتمالية التفاوض مع رمضان صبحي في الفترة المقبلة، أوضح المصدر أن رمضان صبحي لاعب كبير وإضافة لأي ناد يرتدي قميصه ونجم منتخب مصر، وأزمة المنشطات الأخيرة لم تؤثر عليه خاصة بعدما أكدت المنظمة براءته.

رمضان صبحي

وأوضح المصدر من نادي الزمالك، أنه ليس هناك مستحيل في التفاوض مع رمضان صبحي مستقبلًا حال طلب البرتغالي جوزيه جوميز ذلك، ولكن حتى الآن لم تحدث أي مفاوضات من قبل النادي، ولم يعرض اللاعب نفسه على الزمالك ولا توجد أي أحاديث رسمية بين الطرفين.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة السوبر الإفريقي 2024 في نسخة العام الجاري، بين الغريمين الأهلي ونظيره الزمالك.

وستقام مباراة السوبر الإفريقي، يوم 27 سبتمبر من عام 2024، لكن لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

اقرأ أيضاً:

عاجل.. رد رسمي يحسم موقف الزمالك من السوبر الأفريقي أمام الأهلي

موسم الرياض يستضيف نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك